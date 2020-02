Eliminatoires CAN 2021 : Alfred Gomis forfait contre la Guinée-Bissau

Le gardien international sénégalais, Alfred Gomis, victime samedi d’une blessure ayant entrainé une rupture du ligament postérieur de son genou droit, sera forfait pour la double confrontation entre le Sénégal et la Guinée Bissau dans les cadre des éliminatoires de la CAN 2021 (en mars). IL sera indisponible, a priori, "entre deux et trois mois", informe le site du quotidien sportif français, l’Equipe rappelant qu’il a été blessé après un choc avec l’attaquant nantais, Moses Simon.



"Le diagnostic a été confirmé par une IRM passée par le gardien ce lundi midi", informe le site spécialisé au sujet du gardien sénégalais sorti à la mi-temps de cette rencontre comptant pour la 24-ème journée de Ligue 1 française. Doublure d’Edouard Mendy en sélection nationale, il avait réussi un brillant intérim après la blessure de ce dernier lors de la CAN 2019 en Egypte où il avait livré cinq matchs.



"Le coup est rude pour Dijon, Gomis ayant contribué au redressement du club bourguignon (17e) avec six clean sheets", a ajouté l’Equipe précisant que ‘’cette rupture, moins grave que celle du ligament antérieure, ne nécessite pas d’opération et le gardien sera, sauf complication, indisponible entre deux et trois mois".



"Durant cette période, il devra s’atteler à des séances de renforcement musculaire, tandis que la cicatrisation se fera de manière naturelle’’, a souligné le journal, repris par l'APS, non sans indiquer que l’international sénégalais pourrait faire son retour dans le but du DFCO d’ici à la fin de saison.