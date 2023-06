Eliminatoires CAN 2023 : le Sénégal mène 1-0 face au Bénin à la pause

Le Sénégal mène un but à zéro face au Bénin ce samedi dans le cadre des éliminatoires de la coupe d'Afrique CAN 2023, prévue en Côte d'Ivoire. C'est grâce à l’opportunisme de Abdoulaye Seck, le Sénégal trouve le chemin des filets juste avant la pause et rentre aux vestiaires sur un score de un but à zéro.

Salif SAKHANOKHO

