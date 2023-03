Éliminatoires CAN 2024: Mali et Burkina jouent leur qualification

Après la Côte d’Ivoire (pays-hôte), le Maroc et l’Algérie, on pourrait connaître cinq nouveaux qualifiés dans les prochaines heures : le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso et la Tunisie ont ainsi l’occasion de valider leur billet pour la phase finale, sans oublier le Cameroun du fait de son groupe réduit à trois sélections.



Dans la poule B, le Burkina Faso (1er, 9 pts), jusque-là invaincu, tentera de s'imposer à nouveau contre Le Togo (4e, 1 pt), ce soir, pour valider son ticket pour la CAN. Dans l'autre rencontre du groupe, le Cap-Vert (2e, 4 pts) cherchera à dominer l'Eswatini (3e, 2 pts) pour faire un pas vers la qualification.



Victorieux lors de ses trois premiers matchs dans le groupe G, le Mali (1,9 pts) assurera sa participation à la 34e édition de la CAN en cas de succès sur la Gambie (3e, 3 pts), cet après-midi.



Championne d'Afrique en 2019, Algérie (1er, 12 pts) était en quête d'un point pour se qualifier à la CAN 2024, Les Fennecs ont fait mieux Les hommes de Djamel Belmadi sont imposés devant le Niger (1-0) sur un but de Bounedjah.



Par conséquent, la bande à Riyad Mahrez est la troisième équipe qualifiée, après le pays hôte, la Côte d'ivoire et le Maroc.



Le Nigeria se reprend



Battu par la Guinée-Bissau (0-1), vendredi dernier, le Nigeria voulait prendre sa revanche, lundi, pour reprendre les commandes de la poule A. C'est chose faite.



Les Super Eagles, grâce à Moses Simon sur penalty, ont dominé les Djurtus (1-0). Avec cette victoire, les partenaires de Victor Osimhen comptent désormais 9 points.



Le Cameroun, leader de la poule C avec 4 unités et tenu en échec par la Namibie (1-1), il y a quelques jours, essaiera de dompter cette fois les Brave Warriors pour prendre une bonne option pour la qualification



Portée par sa star Mohamed Salah, l'Égypte (6 pts) avait dominé facilement le Malawi (2-0) dans le groupe D. Les Pharaons tenteront de refaire le coup, en début d'après-midi, pour prendre leurs distances sur leur adversaire du jour, qui compte 3 points.



Programme 4e journée