Eliminatoires CAN 2024 : la Centrafrique éjecte Madagascar, le Congo bat le Soudan du Sud

Après sa victoire 3-0 à l’extérieur à l’aller la semaine dernière, la Centrafrique a remis ça et de nouveau dicté sa loi à Madagascar (2-0) dans un match délocalisé à Douala, au Cameroun. Déjà auteur d’un doublé à l’aller, l’attaquant de QRM, Louis Mafouta, a encore brillé et inscrit deux buts (40e, 82e) !



Forts de ce succès, les coéquipiers de Geoffrey Kondogbia, capitaine et titulaire, rejoignent le Ghana en tête du groupe E avec provisoirement 3 points d’avance sur l’Angola, 3e, qui affronte les Black Stars dans la soirée et qui sera leur prochain adversaire en juin.



Autant dire que les Fauves n’ont jamais été aussi proches d’une première qualification à la CAN ! En revanche, avec 6 points de retard sur le duo de tête à deux journées de la fin, Madagascar n’a quasiment plus aucune chance de se qualifier et pourrait être officiellement éliminé dans les prochaines heures.



Le Congo est toujours en vie



Dans le groupe G en revanche, le Congo est toujours en vie ! Après leur humiliation subie à domicile face au même adversaire (1-2), les Diables Rouges ont arraché la victoire face au Soudan du Sud (1-0) dans un match délocalisé en Tanzanie.



Pour sa première cape, l’attaquant de Parme, Gabriel Charpentier, formé à Nantes, a enfilé le costume de héros du jour en trouvant la faille à la 90e minute.



Le Congo s’empare ainsi provisoirement de la 2e place avec 3 points d’avance sur sa victime et 3 sur la Gambie qui reçoit le Mali mardi.