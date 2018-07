Éliminatoires CAN U17 : les sélections coupables de fraude sur l’âge seront disqualifiées (Caf)

Les joueurs concernés seront suspendus quatre ans, précise l’instance continentale dans un communiqué publié sur son site Internet. Cette mesure résulte d’une décision du comité d’urgence de la CAF en date du 6 mai 2018, laquelle décision rajoute « quatre ans de suspension pour les joueurs et les officiels impliqués », note le document, précisant qu’en outre, l’équipe nationale incriminée sera disqualifiée.

« La tolérance zéro vis-à-vis de toute falsification d’âge est importante pour penser à long terme et non pas à court terme », a déclaré le secrétaire général de la CAF, Amr Fahmy, cité par le communiqué.



Beaucoup d’équipes nationales prenant part aux compétitions de petites catégories sur le continent, se plaignent de la persistance de la fraude sur l’âge chez les joueurs.

Il a été par ailleurs décidé que les participants aux qualifications qui se joueront dans les unions zonales devront subir des tests IRM (imagerie à résonance magnétique), confirme le SG de la CAF, ajoutant que l’alourdissement des peines a été prise par le comité d’urgence de l’instance dirigeante du football africain.



Concernant la phase finale de la CAN U17 2019 prévue en Tanzanie, les éliminatoires auront lieu de la mi-juillet à septembre et consisteront-en des tournois organisés à l’intérieur des unions zonales.



La phase finale débutera à Maurice (COSAFA) et se poursuivra en Guinée Equatoriale (UNIFFAC), en Tanzanie (CECAFA), en Tunisie (UNAF), au Niger (UFOA B) avant de se terminer au Sénégal (UFOA A).

Quarante-neuf associations membres prendront part à ces éliminatoires, un record selon la CAF qui rappelle que seule une trentaine de sélections nationales participaient à ces qualifications.