Éliminatoires CAN U20 : Sénégal Vs Égypte ce samedi

L’équipe nationale de football du Sénégal des moins de 20 ans va recevoir celle de l’Egypte, samedi, à partir de 17h, au Stade Léopold Sédar Senghor, pour le compte de la manche aller du second tour des éliminatoires de la CAN de la catégorie dont la phase finale est prévue au Niger en 2019.

L’équipe nationale des moins de 20 ans avait représenté le Sénégal à la dernière édition du tournoi de la zone A de l’Union des fédérations ouest-africaines de football, qui a pris fin début mai au Libéria.

Elle avait été éliminée dès le premier tour de cette compétition, avec une défaite (1-3), un nul (0-0) et une victoire (4-2).



Les moins de 20 ans du Sénégal, sous la conduite de Joseph Koto, avaient joué les deux finales de la CAN de la catégorie en 2015 et 2017.

Avec un nouvel entraîneur Youssouph Dabo, les "Lionceaux" vont tenter de se qualifier à la prochaine édition pour espérer atteindre le même stade de la même compétition ou même faire mieux.



Senegal-Football