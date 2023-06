Éliminatoires CAN2023: le Sénégal tenu en échec par le Bénin (1-1)

Déjà qualifié pour la CAN 2023, le Sénégal a été tenu en échec par l’équipe du Bénin sur le score de 1-1 ce samedi dans le cadre des éliminatoires.



Les Lions ont ouvert le score grâce à l’opportunisme de Abdoulaye Seck. Le Sénégal trouve le chemin des filets juste avant la pause et rentre aux vestiaires sur un score de un but à zéro.



Au retour des vestiaires, le match reprend sur le même tempo. Le Sénégal domine toujours mais sans pour autant être tranchant. Une manque d’efficacité que les Lions vont payer à la 78e minute. Sur une frappe monumentale de l’extérieur de la surface de réparation, Rachid Moumini bat Seyni Dieng qui ne peut que constater les dégâts. Les Guépards reviennent au score contre le cours du jeu et réveillent le public du stade Mathieu Kèrékou.



Le Sénégal concède le nul (1-1) et fait son premier faux pas dans ses qualifications pour la CAN. De son côté le Bénin qui reste dernier du groupe avec 3 points garde ses chances pour décrocher une qualification à la prochaine édition de la Coupe d’Afrique des Nations.