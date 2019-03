Éliminatoires Can 2019: le Libéra refuse de se rendre en RDC à cause de Ébola

La LFA, la Fédération libérienne de football, a envoyé une lettre à la Confédération africaine de football (CAF), affirmant que l'épidémie d'Ebola en RDC rappelle la douloureuse expérience du Liberia avec cette maladie entre 2013 et 2015.



"Sur la base de notre expérience avec Ebola au Liberia et de la mort de bon nombre de nos frères et sœurs, nous pensons que cela pourrait avoir un grand impact psychologique sur l'esprit de nos joueurs", a écrit Isaac Montgomery, le secrétaire général de la LFA.



"Cela pourrait être un obstacle à la performance de nos joueurs, vu le passé récent de l'épidémie d'Ebola dans notre pays", a ajouté Montgomery dans une lettre dont la BBC a obtenu copie.



Le secrétaire général de la CAF, Amr Fahmy, à qui la lettre est adressée, a répondu, promettant de faire le "suivi" nécessaire.



