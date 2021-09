Eliminatoires Mondial 2022: après Guinée, la Cote d'Ivoire pense aussi au stade Lat Dior de Thiès

Le stade Lat-Dior de Thiès pourrait être la solution de repli pour la Côte d’Ivoire qui doit chercher une infrastructure sportive pour abriter son prochain match éliminatoire de la Coupe du monde 2022, après la Guinée qui a opté pour la même enceinte.



La Confédération africaine de Football ayant refusé l’homologation du stade de Yamoussoukro, les "Eléphants" doivent se chercher une aire de jeu pour leur match contre les "Flames du Malawi" du 6 octobre en éliminatoires du prochain Mondial.



Le stade Félix Houphouet Boigny d’Abidjan et le nouveau stade Ebimpé dans la banlieue de la capitale économique ivoirienne étant en travaux, la seule option est donc la délocalisation.



Interrogée lundi par la presse ivoirienne, la présidente du Comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football (FIF), Mariam Dao Gabala, a déclaré que l’instance qu’elle dirige a ciblé deux pays.



"Aujourd’hui, nous sommes sur deux schémas : le Sénégal et le Ghana et nous devons donner une réponse à la CAF au plus tard le 22 septembre", a-t-elle dit, avant d’ajouter : "Ce mardi, le sélectionneur national, Patrice Baumelle ira au Sénégal (stade Lat Dior) et le manager général des sélections nationales à Accra Sports stadium pour une vérification des installations et faire notre choix".



Vendredi dernier, la Fédération guinéenne de football, par la voix de son secrétaire général, avait annoncé dans un entretien avec les médias de son pays, que l’instance dirigeante du football guinéen avait décidé de faire jouer au Sénégal les rencontres du Syli national de Guinée. En effet, en raison du contexte socio-politique actuellement en Guinée, la CAF a décidé de ne pas programmer des matchs sur le territoire guinéen.



Avec Aps