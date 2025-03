Éliminatoires Mondial 2026 : La Guinée cale encore, le Cap-Vert enchaîne, le Nigeria en difficulté

Déjà absente de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations (CAN), la Guinée voit ses chances de qualification pour le Mondial 2026 s'amenuiser.

Dans le groupe C, le Bénin s'incline à domicile face à l'Afrique du Sud (0-2). Avec ce succès, les Bafana Bafana confortent leur place de leader avec 5 points d'avance sur le Rwanda (2e), tenu en échec, et le Bénin (3e). Le Nigeria, lui aussi, concède un match nul et reste en difficulté.

De son côté, le Cap-Vert réalise une belle opération en s'imposant sur la pelouse de l'Angola (2-1). Avec 13 points, les Requins Bleus confortent leur statut de leader du groupe D et prennent provisoirement 4 points d'avance sur le Cameroun (2e, 9 pts), qui doit encore affronter la Libye (3e, 8 pts).

Après un match nul décevant vendredi dernier, la Guinée enchaîne avec une défaite contre l'Ouganda (1-0) lors de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.Ce revers relègue provisoirement le Syli à la 5e place du groupe G. Pire encore, une victoire du Botswana contre la Somalie ce soir pourrait le faire descendre à la 5e place.