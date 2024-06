Éliminatoires Mondial 2026 : Sénégal – RD Congo, un duel pour la première place

L’équipe du Sénégal affronte celle de la RD Congo, ce jeudi pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 dans la poule B (19h00 GMT), au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. L'enjeu majeur de ce match pour les « Lions » du Sénégal est la première place du groupe.



Les hommes d'Aliou Cissé veulent rester en tête du classement et cela passe forcément par une victoire. Le Sénégal est leader du groupe B avec 4 pts (+4) au compteur, ex aequo avec le Soudan (4 pts+2) qui joue ce jeudi contre la Mauritanie (6e, 1 pt).



Les « Lions » devront se méfier de la RD Congo (3e, 3 pts) qui s’est classée 4e à la dernière Coupe d’Afrique des nations. L'adversaire est de taille et compte dans ses rangs, des joueurs de renom tels Chancel Mbemba le capitaine, Yoane Wissa, Moutoussamy, Simon Bandza entre autres.



Le sélectionneur Sébastien Desabre a réussi à redonner un souffle à cette équipe qui était en perte de vitesse depuis quelques années. Le duel entre « Lions » et « Léopards » promet des étincelles.



Aliou Cissé devra bien pallier l'absence de Sadio Mané, meilleur artificier du Sénégal. Il devra compter sur Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson, Iliman Ndiaye, Chérif Ndiaye, Abdallah Sima entre autres pour inquiéter l'équipe congolaise.







Programme 3e journée groupe B



Mercredi 5 juin 2024

Togo / Soudan du Sud 1-1



Jeudi 6 juin

16h00 Mauritanie / Soudan

19h00 Sénégal / RD Congo