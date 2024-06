Éliminatoires Mondial 2026 : la Guinée surprend l’Algérie, l'Egypte et le Ghana s’imposent, le Bénin domine le Rwanda

A l'occasion de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, l'Algérie a été surprise, jeudi, à domicile par la Guinée (1-2) de Serhou Guirassy. Il s'agit de la première défaite pour Vladimir Petkovic depuis sa prise de fonctions. Pour sa part, le Sénégal a été accroché chez lui par la République démocratique du Congo (1-1). De leur côté, l'Egypte et le Ghana se sont imposés.

Trois mois après sa prise de fonctions, Vladimir Petkovic a concédé sa première défaite avec l'Algérie. Ce jeudi soir, à l'occasion de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, les Fennecs se sont inclinés à domicile face à la Guinée (1-2). Morlaye Sylla (50e) et Aguibou Camara (63e) ont trouvé l'ouverture pour les Guinéens, alors que l'Algérie avait égalisé grâce à un but contre son camp signé Yasser Baldé (52e).



Malgré cette défaite, les coéquipiers de Saïd Benrahma conservent la tête du groupe G à égalité avec la Guinée. En parallèle, le Sénégal a été tenu en échec chez lui par la République démocratique du Congo (1-1). Le Marseillais Ismaïla Sarr a marqué juste avant la mi-temps et Fiston Mayele a égalisé à cinq minutes du terme.



Pour sa part, l'Egypte a fait respecter la logique face au Burkina Faso (2-1). Enfin, le Ghana s'est imposé au Mali (1-2) avec notamment un but du Lyonnais Ernest Nuamah.



Dans le groupe C, le Bénin a dominé le Rwanda (1-0). Dans ce groupe, les deux favoris, le Nigeria (4ème, 2 points) et l'Afrique du Sud (3ème, 3 points), en mauvaise posture, s'affrontent ce vendredi à Abuja dans un match qui s'annonce crucial pour la suite des qualifications.