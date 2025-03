Éliminatoires Mondial 2026 : le onze de départ du Sénégal contre le Soudan avec Antoine Mendy

L’équipe nationale du Sénégal se déplace ce samedi à Benghazi (19h00 GMT) pour affronter le Soudan lors de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.



Pour cette rencontre, Pape Thiaw a opté pour une défense composée de l’un des nouveaux « Lions », Antoine Mendy, aux côtés de Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté et Krépin Diatta, avec Edouard Mendy dans les buts.



Au milieu, Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara et Pape Gueye seront en charge de la récupération et de la distribution du jeu. En attaque, le sélectionneur a aligné le trio Sadio Mané, Boulaye Dia et Ismaila Sarr.