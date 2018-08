Elinkine : Les prêcheurs accusent la Guinnée-Bassau de pratiques illégales

Les pêcheurs d’Elinkine sont très remontés contre les autorités bissau-guinéennes. Et pour cause, ils accusent ces dernières d'avoir arraisonné leurs pirogues alors qu’ils se trouvaient à l'intérieur des eaux territoriales sénégalaises. A les en croire, ce procédé est récurrent.



Pour lutter contre ce qu'ils qualifient d’injustice, ces prêcheurs exhortent l’Etat à poser des balises de signalisation afin de délimiter clairement les limites à ne pas franchir. Selon eux cela évitera à l’avenir des conflits entre le Sénégal et la Guinée-Bissau.



A quelques jours de la Tabaski, ces pêcheurs relèvent que l'arraisonnement de leurs matériels constitue un désagrément qui va forcément avoir des répercussions négatives sur leur fête.