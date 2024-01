Émeute de juin : un autre étudiant arrêté

L'étudiant est suspecté de faire partie des meneurs de la mise à sac et l’incendie de l’université Cheikh Anta Diop. Originaire de Kaolack, l’étudiant, était introuvable depuis le mois d’août dernier. Et suite à la fermeture de l’ UCAD, il est devenu un conducteur de moto « thiak thiak ». Abdoulaye Mbodji a été localisé récemment par les enquêteurs de la SU via les images des vidéos exploitées par les enquêteurs.



« Ils ont mis à contribution leurs collègues du commissariat d’arrondissement de la Médina qui ont interpellé Abdoulaye Mbodji le jeudi 18 janvier à l’entrée de l’université vers 21h qui l’ont remis à la SU.

Présenté, lundi dernier, au juge d’instruction du deuxième cabinet Mamadou Seck.



Abdoulaye Mbodji bien qu’il ait nié tout implication dans cet incident, est poursuivi pour « association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, destructions et dégradations de biens appartenant à l’Etat ou à autrui intéressant la chose publique, incendie volontaire actes et manœuvres susceptibles à compromettre la sécurité publique et complot contre l’autorité de l’État ».