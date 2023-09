Emeutes : France Assureurs réévalue la facture à 730 millions d'euros, soit 80 millions de plus qu'annoncés en juillet

Les dommages aux biens professionnels et aux collectivités locales représentent 90% des coûts, selon la fédération des assureurs.



La facture augmente de 80 millions d'euros. France Assureurs annonce, mercredi 6 septembre, réévaluer le coût des dégradations liées aux émeutes, après la mort de Nahel, lors d'un contrôle routier. Chiffrée à environ 650 millions d'euros en juillet, la facture s'établit désormais à 730 millions d'euros, selon la fédération des assureurs.



Les dommages aux biens professionnels et aux collectivités locales représentent plus de 90% du coût total, selon leur dernier état des lieux. Au total, 15 600 sinistres liés aux émeutes ont été recensés par France Assureurs.



"Cette réévaluation des dommages liés aux violences urbaines de fin juin confirme le lourd tribut payé par les collectivités locales et leurs assureurs à ces émeutes", la présidente de la fédération, Florence Lustman. Les délais de déclaration de sinistres ont été prolongées, sur demande de Bruno le Maire. La fédération des assurances avait également invité ses membres à "réduire" les franchises pour les "petits commerçants indépendants les plus durement touchés" par les violences urbaines.