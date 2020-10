Emigration clandestine: Idrissa Seck exprime sa tristesse et évite de tirer sur le régime

Contrairement à certains opposants qui ont indexé la mauvaise politique de l'emploi du Gouvernement, comme cause de l'émigration clandestine, Idrissa Seck quant à lui, s'est tenue de ne pas trouver de coupable à ce phénomène. Dans une note transmise à la rédaction de PressAfrik, le président du parti Rewmi s'est contenté d'inviter l'Etat du Sénégal à accompagner la jeunesse.



Il a d'emblée exprimé sa tristesse suite à la disparition des jeunes qui ont péri dans l'explosion d'une pirogue de migrants au large de Mbour entraînant la mort d' au moins 20 Sénégalais.



"Nous avons appris avec émoi la disparition de nombreux jeunes candidats à la périlleuse aventure du "Barça ou Barsakh", suite à l'explosion de leur embarcation en haute mer; nous présentons nos sincères condoléances aux familles et proches endeuillés. La recrudescence de l'émigration clandestine par voie maritime est un drame social qui nous préoccupe au plus haut point".



Poursuivant, le leader du parti Rewmi a demandé au gouvernement à accompagner les jeunes pour qu'ils restent au Sénégal. "Nous invitons l'État à plus d'accompagnement de la jeunesse afin que celle-ci se rende compte qu'elle peut bien réussir chez elle et que l'avenir qu'elle doit construire se trouve ici, en Afrique", peut-on lire sur le document.