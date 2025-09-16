Réseau social
Émigration irrégulière : Une pirogue remplie de migrants accostée à la plage de Ouakam (Vidéo)



La Gendarmerie a intercepté, ce mardi 16 septembre 2025, une pirogue transportant plusieurs candidats à l’émigration irrégulière au large de la plage de la Mosquée de la Divinité de Ouakam.

Les forces de l’ordre ont aussitôt lancé les opérations de secours, assurant la sécurité des personnes interceptées ainsi que leur prise en charge médicale.

Parallèlement, une enquête a été ouverte afin d’identifier les organisateurs de cette traversée et de démanteler les réseaux impliqués.
Moussa Ndongo

Mardi 16 Septembre 2025 - 18:51


