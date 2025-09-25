Émigration irrégulière : la DNLT arrête huit (8) passeurs

La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) a annoncé l’interpellation de 259 candidats à la migration irrégulière. Ces derniers ont été interceptés en mer par la Marine nationale lundi dernier, alors qu’ils tentaient de rallier les îles Canaries à bord d’une pirogue partie des environs de Bourfoute, en République de Gambie.





L’opération s’est déroulée dans la nuit du 21 au 22 septembre, à la suite d’une mission de surveillance ayant permis aux forces navales de localiser l’embarcation. Celle-ci a ensuite été redirigée vers le port de Dakar, où les passagers ont été remis aux autorités compétentes.





Selon le rapport de la DNLT, parmi les 259 personnes interpellées figurent 13 femmes, 21 mineurs et 225 hommes adultes. La répartition par nationalité fait état de 124 Sénégalais (dont 14 mineurs), 109 Gambiens (99 hommes, 10 femmes et 5 mineurs), 22 Guinéens de Conakry (16 hommes, 3 femmes et 3 mineurs), 3 Bissau-Guinéens et 1 Malien.





Les premiers témoignages recueillis indiquent que les passagers auraient payé entre 300 000 et 500 000 FCFA pour tenter cette traversée. Plusieurs migrants ont révélé que ces frais avaient été réglés par des proches vivant en Espagne, en relation avec l’organisateur du voyage.





Par ailleurs, huit (8) membres de l’équipage de la pirogue ont été identifiés et arrêtés. Ils sont suspectés d’être des complices du principal organisateur et devraient répondre de leurs actes devant la justice.





