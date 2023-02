Emiliano Martinez s’exprime enfin sur ses célébrations polémiques après le sacre au Mondial

"Comment pourrais-je me moquer de Mbappé? Il m'a mis quatre buts en finale"



Emiliano Martinez s’est donc enfin exprimé sur ces provocations dans les colonnes de France Football à paraître ce samedi. Au sujet du geste obscène avec le trophée de meilleur gardien, l’Argentin assure qu’il s’agissait d’une blague avec ses partenaires. "C'était une blague avec mes coéquipiers. Je l’avais déjà fait à la Copa America, et ils me disaient tous, même Leo: 'Pas cap de le refaire'. Je l’ai fait pour eux, rien de plus. Ça a duré une seconde et voilà."La chanson sur Mbappé? "C’est un truc de vestiaire et ça n’aurait jamais dû sortir, regrette 'Dibu'. Quand la France nous a battus en 2018, je me souviens qu’il y a eu des chants sur Messi (à propos de Kanté ndlr). Pareil, si une équipe bat le Brésil, elle va chanter sur Neymar. Je n'ai rien contre Mbappé, il n’y a rien de personnel. Je le respecte énormément. Si on fait des chants sur lui ou sur Neymar, c’est parce que ce sont des cracks."Quant à la poupée de Mbappé, qu'il brandissait sur le bus lors du défilé à Buenos Aires, le gardien d'Aston Villa précise que de nombreuses poupées leur étaient balancées par le public et que l'une d'elles, avec le visage de Mbappé, avait fini par arriver à ses pieds. Le temps de la ramasser "deux secondes" et de la "renvoyer". "Comment pourrais-je me moquer de Mbappé? Il m'a mis quatre buts en finale... Il doit penser que c'est moi sa poupée! J'éprouve énormément de respect pour lui, c'est le meilleur joueur français que j'ai vu", répond Emiliano Martinez