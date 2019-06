Emmanuel Macron aux Bleues : "C’est votre année"

voir le bon schéma de jeu et savoir jouer tous ensemble". Voilà les conseils prodigués par Emmanuel Macron aux joueuses de l'équipe de France féminine mardi 4 juin lors de sa venue à Clairefontaine.



Un an après avoir rendu visite aux hommes de Didier Deschamps, qui ont par la suite remporté la Coupe du Monde en Russie, le chef de l'État a tenu le même discours à Amandine Henry, la capitaine, et ses coéquipières.



En citant plusieurs fois l'exemple du Mondial organisé dans l'Hexagone en 1998, et l'élan populaire suscité par Zidane et les siens, Emmanuel Macron a lancé aux Bleues : "C'est votre année