Emmanuel Macron et Narendra Modi se rendent à Marseille pour booster le partenariat franco-indien

Il n’y aura finalement pas de passage au cimetière militaire, ni de visite du port de Marseille comme initialement annoncé, écrit notre envoyé spécial à Marseille, Nicolas Rocca. Pourtant les deux pays sont lancés dans le projet Imec, un corridor maritime et terrestre entre l’Inde, le Moyen-Orient et l’Europe censé concurrencer les « routes de la soie » chinoise. Avec Marseille comme port d’entrée dans le vieux continent, et le transporteur phocéen CMA-CGM aux liens déjà bien établis avec l’Inde le cadre semblait réuni pour de grandes annonces autour de ce projet lancé en 2023. Mais pas de discours ni d’annonce, assure pour l’instant l’Elysée.



« Soleil artificiel »

D’abord les deux hommes iront inaugurer le nouveau consulat d’Inde à Marseille, Et puis Narendra Modi et Emmanuel Macron sont attendus au projet scientifique de réacteur nucléaire à fusion Iter, au nord de Marseille. La création de ce « soleil artificiel » censé révolutionner la production d'énergie est menée par l’Inde, la France, mais aussi la Chine, les États-Unis, la Russie, la Corée du Sud, le Japon. Un symbole d’espoir à l’heure ou la coopération internationale entre ces grands acteurs semble extrêmement difficile.



« Ville de coeur »

Paris espère aussi avancer dans les négociations à plusieurs milliards d'euros sur l'achat par New Delhi d'avions de chasse français Rafale - version marine - et de sous-marins de type Scorpène, écrit l'AFP. En emmenant Narendra Modi dans sa « ville de coeur », Emmanuel Macron tente de soigner une nouvelle fois sa relation avec le pays le plus peuplé de la planète, déjà invité au défilé du 14-Juillet en 2023. Le mardi 11 février au soir, les deux hommes ont dîné dans un restaurant de Cassis, sur la Méditerranée, après avoir coprésidé le sommet sur l'intelligence artificielle à Paris.



En début d’après-midi Narendra Modi s’envole pour Washington où il doit rencontrer Donald Trump.