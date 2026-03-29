Emploi des jeunes : Le maire de Thiès fait de la souveraineté textile son cheval de bataille

Le maire Babacar Diop a érigé l'industrialisation et l'emploi des jeunes au sommet de ses priorités municipales, affirmant sa volonté de transformer Thiès en une métropole économique autonome. Au cœur de cette stratégie, l'édile mise sur la relance de la Nouvelle Société Textile du Sénégal (NSTS), qu'il présente comme un levier capable de générer jusqu'à « 1 000 emplois à court terme ». Par cet engagement, il entend porter la souveraineté textile nationale tout en offrant des perspectives concrètes à la jeunesse locale.







Babacar Diop défend une vision de rupture, refusant catégoriquement que sa ville demeure une « ville-dortoir »dépendante de Dakar. Pour concrétiser cette ambition, il plaide pour un développement intégré articulé autour du triptyque « industrie, commerce et savoir ». Lors de son passage à l'émission l’émission Point de vue, le maire appelle ainsi à l'achèvement de grands chantiers structurants et mise sur le projet de la « nouvelle ville » pour répondre durablement à l'expansion urbaine et à la pression foncière qui pèsent sur la capitale du rail.

