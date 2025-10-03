Emploi salarié au Sénégal : légère baisse des effectifs de 0,4 %

L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) a publié les résultats de son enquête sur l’emploi salarié dans le secteur moderne pour le deuxième trimestre 2025. Les chiffres révèlent un marché du travail marqué par un léger recul des effectifs, compensé par une progression des rémunérations et une meilleure tenue de certains secteurs.



Selon le rapport parvenu à PressAfrik, « les effectifs salariés du secteur moderne ont diminué de 0,4 % entre avril et juin 2025. » Cette contraction, bien que modeste, traduit un ralentissement de la dynamique de l’emploi par rapport au trimestre précédent. En revanche, les rémunérations brutes ont progressé de 1 %, traduisant un ajustement positif au bénéfice des travailleurs en poste.



Dans le détail, la construction a enregistré la plus forte baisse d’effectifs, confirmant les difficultés d’un secteur confronté à une contraction de la demande et à des coûts élevés des intrants. À l’inverse, le commerce et les services ont connu une embellie, avec des hausses d’emplois, reflétant leur rôle de moteurs de résilience et de création de valeur dans l’économie sénégalaise.



Le rapport met également en évidence « la prédominance des salariés permanents, qui représentent 76,5 % des effectifs. Ces travailleurs concentrent 92 % de la masse salariale totale, confirmant leur rôle structurant dans le marché de l’emploi moderne. La catégorie des ouvriers demeure la plus nombreuse avec 48,1 % des permanents, suivie par les employés de bureau et les agents de maîtrise. »



La dimension genre reste un élément majeur de l’analyse. « Les femmes constituent 25,5 % des salariés permanents. Elles sont particulièrement présentes dans l’enseignement, la santé et l’action sociale, des secteurs où elles représentent une part importante des effectifs. En revanche, leur présence demeure marginale dans les branches industrielles et de construction. »



La durée hebdomadaire moyenne de travail a légèrement progressé, atteignant 41,5 heures. Ce niveau traduit une intensification du temps de travail, notamment dans les secteurs du commerce et des services, où la demande saisonnière et l’adaptation aux besoins des consommateurs expliquent en partie cette hausse.



L’évolution de l’emploi salarié au deuxième trimestre 2025 confirme ainsi les tendances contrastées de l’économie sénégalaise. La baisse des effectifs traduit un ralentissement ponctuel, mais la progression des rémunérations, le maintien du socle des permanents et la résilience de certains secteurs stratégiques traduisent la robustesse du marché du travail.



L’ANSD souligne par ailleurs « l’importance de la transformation structurelle de l’économie, notamment à travers la diversification des activités et le renforcement de la productivité. »