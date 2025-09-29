Emprisonnement du fils d’Amadou Ba : La Nouvelle Responsabilité dénonce une « manœuvre politique » visant l’ex-Premier ministre

Le Mouvement La Nouvelle Responsabilité (NR) est monté au créneau après l’incarcération d’Ibrahima Ba, fils de l’ancien Premier ministre Amadou Ba, ainsi que de son chauffeur Cheikh Tidiane Seck. Dans un communiqué publié ce 29 septembre, le mouvement dénonce ce qu’il considère comme des « manœuvres politiques » visant directement Amadou Ba à travers son fils.





« La Nouvelle Responsabilité dénonce aussi la mise sous mandat de dépôt arbitraire de Messieurs Cheikh Tidiane Seck et Ibrahima BA respectivement chauffeur et fils du Président Amadou BA, qui relève plus de manœuvres politiques sournoises que de réels contentieux judiciaires. L’opinion publique en est justement persuadée : au-dessus du fils, c’est le père qui est visé, pour des raisons exclusivement politiques », lit-on dans le communiqué.



La Nouvelle Responsabilité insiste qu’Ibrahima Ba n’a jamais « travaillé dans une entité étatique » et n'a jamais « bénéficié d’un contrat avec une structure publique ».



Abordant la situation politique du pays, le mouvement dirigé par Amadou Ba déplore un « réel recul démocratique », marqué selon lui, par la restriction des « libertés politiques » et une « répression judiciaire devenue une pratique quotidienne, ouvertement assumée par le régime au pouvoir du Pastef ».



La Nouvelle Responsabilité condamne avec la dernière énergie les « harcèlements et arrestations injustes de nombreuses personnalités sénégalaises : hommes d’affaires, journalistes, chroniqueurs, activistes, responsables politiques, membres de la société civile comme Messieurs Lat Diop, Badara Gadiaga, Abdou Nguer ».



Le mouvement interpelle l’État du Sénégal et met le président de la République ainsi que les responsables du Gouvernement en face de leur responsabilité historique concernant le cas de Farba Ngom, maintenu dans les liens de la détention, en dépit des « avis médicaux contraires provenant de différents experts assermentés ».



Ainsi, La Nouvelle Responsabilité exige la « libération sans conditions et sans délais de tous les détenus politiques ».



Enfin, La Nouvelle Responsabilité alerte la communauté internationale, les partenaires au développement et les pays amis du Sénégal sur ce qu’elle qualifie d’« atteintes graves contre la démocratie et à l’État de droit ».



