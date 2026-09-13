Finances publiques : l'économiste Chahm Morka alerte sur l'explosion de la dette sénégalaise à 25 000 milliards CFA

Le stock de la dette publique sénégalaise a atteint près de 25 000 milliards de F CFA en 2024, contre un peu plus de 11 000 milliards de F CFA en 2019. Invité de l'émission Le Grand Jury, l'économiste et universitaire à Poitiers Chahm Morka a dressé un diagnostic alarmant sur cette trajectoire financière, soulignant qu'en l'espace de cinq ans, l'accélération de l'endettement a placé le pays face à une crise majeure de soutenabilité.
Cette hausse spectaculaire du stock s'accompagne d'un alourdissement du service annuel de la dette, passé de 150 milliards de F CFA au début des années 2010 et 808 milliards en 2019 à près de 2 700 milliards de F CFA aujourd'hui. Avec un ratio d'endettement réel culminant à près de 132 % du PIB, le Sénégal dépasse largement le plafond communautaire de l'UEMOA fixé à 70 %. Selon M. Morka, ce manquement aux normes régionales et au principe de sincérité budgétaire détériore la confiance des bailleurs et impose un assainissement immédiat ainsi qu'une restructuration globale pour éviter tout risque de rupture de paiement.
Cette hausse spectaculaire du stock s'accompagne d'un alourdissement du service annuel de la dette, passé de 150 milliards de F CFA au début des années 2010 et 808 milliards en 2019 à près de 2 700 milliards de F CFA aujourd'hui. Avec un ratio d'endettement réel culminant à près de 132 % du PIB, le Sénégal dépasse largement le plafond communautaire de l'UEMOA fixé à 70 %. Selon M. Morka, ce manquement aux normes régionales et au principe de sincérité budgétaire détériore la confiance des bailleurs et impose un assainissement immédiat ainsi qu'une restructuration globale pour éviter tout risque de rupture de paiement.
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