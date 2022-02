En Côte d’Ivoire, la menace jihadiste attise les tensions communautaires

Comme chaque samedi, on retrouve nos confrères du « Monde Afrique ». Aujourd'hui, on s'intéresse à la menace jihadiste, qui gagne du terrain, mois après mois. On l'a vu cette semaine avec l'attaque survenue au Bénin. En Côte d'Ivoire, et plus précisément, dans le nord-est du pays, les attaques se multiplient depuis plus d'un an. Et outre le bilan humain, cette menace a notamment pour conséquence d'attiser les tensions.