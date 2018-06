En Direct-Prise d’otages en cours à Paris dans le Xe arrondissement, le quartier bouclé

La rue Richer, a quelques mètres de la rue des Petites Écuries est bouclée par la police et les pompiers @Le_Figaro pic.twitter.com/XDFNeN6cNU — Valentine Arama (@AramaValentine) 12 juin 2018 La rue Faubourg Poissonnière fermée à la circulation La rue Faubourg Poissonnière. Esther Paolini / Le Figaro Le quartier est totalement bouclé. Ainsi, la rue Faubourg Poissonnière a été fermée à la circulation.

à 15:55 Un des otages a été frappé et aspergé d'essence avant d'être libéré Selon une source policière sur place, un des otages a été aspergé d'essence et frappé par le preneur d'otages avant d'être relâché. Il a été pris en charge

à 15:50 La prise d'otages a lieu dans la régie publicitaire Mixicom, qui travaille avec des Youtubeurs La prise d'otages se déroule au 45, rue des Petites-Écuries, dans le 10e arrondissement de Paris. C'est à cet endroit que se trouve la régie publicitaire Mixicom, qui travaille notamment avec de célèbres Youtubeurs comme Cyprien, Norman ou Squeezie. Ces derniers ne sont cependant pas à l'intérieur puisqu'ils se trouvent à ce moment à l'E3, le salon américain du jeu vidéo.

à 15:43 Des négociations sont en cours avec le preneur d'otages "Des négociations sont en cours" avec le preneur d'otage, a précisé vers 17h30 une source policière.

Rue des Petites Écuries, un individu déclarant être armé d'une bombe et d'une arme de poing retient deux personnes en otages, dont une femme enceinte https://t.co/9mRyaeaB4L pic.twitter.com/F4Y3S7lhaP — Le Parisien | Paris (@LeParisien_75) 12 juin 2018

CARTE - La prise d'otages a lieu rue des Petites-Écuries Selonplusieurs sources, une prise d’otages est en cours ce mardi après-midi à Paris, au 45, rue des Petites Écuries dans le Xe arrondissement. Un individu, déclarant être armé d’une bombe et d’une arme de poing, retient trois personnes dont une femme enceinte. Il a prévenu qu’il ne voulait aucune voiture de police dans les environs. La BRI est en alerte aux alentours de la boutique Mixicom.Le preneur d’otages demande à ce que soit contactée l’ambassade d’Iran, « afin de donner un texte au gouvernement français ».Un homme dans un état grave, selon le forcenéSelon lui, deux des otages seraient en bonne santé, et un troisième dans un état grave. Selon une source policière, un homme a pris un coup de clé à molète au niveau de l’oeil. L'individu a également affirmé qu'il avait un complice armé, à l'extérieur du bâtiment. Dans le même temps, une femme, vêtue de rouge, a tenté de communiquer via un message écrit apposé sur une fenêtre. Un message non lisible du fait de la distance.Max, un Parisien venu chercher sa fille à l’école, s’est retrouvé bloqué Rue du Faubourg Poissonnière. « On m’a dit que c’était une prise d’otage. Tout le quartier est bouclé. Ma voiture a disparu, confie-t-il au Parisien. Je soupçonne la Préfecture de l’avoir enlevée car elle était juste devant (le lieu de la prise d’otages NDLR) ».