"En Guinée Condé fait tirer sur son peuple, Macron détourne le regard", déplore Mélenchon

En #Guinée, Alpha Condé fait tirer sur son peuple, en révolution depuis octobre 2019. Une pensée émue pour les adolescents qui sont tombés sous les balles. Macron et la communauté internationale détournent le regard. La Guinée n’intéresse que lorsqu’il s’agit de piller ses mines.

Les violences en cours en Guinée au lendemain de l’élection présidentielle ne laissent pas indifférent l'opposant français et leader de La "France Insoumise", Jean Luc Mélenchon. Le parlementaire accuse le président sortant Alpha Condé d'avoir ordonné les tirs mortels sur le peuple guinéen et déplore l'indifférence de la France et de la communauté internationale.« En Guinée, Alpha Condé fait tirer sur son peuple, en révolution depuis octobre 2019. Une pensée émue pour les adolescents qui sont tombés sous les balles. Macron et la communauté internationale détournent le regard. La Guinée n’intéresse que lorsqu’il s’agit de piller ses mines », a dénoncé Jean Luc Mélenchon sur TwitterLa Guinée est en proie à des scènes de violences meurtrières depuis lundi dernier, lendemain de la revendication par Cellou Dalein Diallo, d’avoir gagné la présidentielle du 18 octobre. On avoisine la vingtaine de morts en moins d’une semaine.