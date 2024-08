En RDC, des combats ont repris entre l'armée congolaise et le M23

Des combats à l’arme lourde et des échanges de tirs ont été enregistrés ce dimanche entre les combattants du M23 et les FARDC à Kikuvo. Ces accrochages ont eu lieu sur l’axe Matembe - Kirumba, selon le lieutenant colonel Mak Hazukay, porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord.



D’après des témoignages d’habitants, ces affrontements dans le territoire de Lubero ont suscité une vive tension au tour de la ville de Kirumba, localité située à une centaine de kilomètres de Goma. « Nous les Congolais devons être très vigilant et voir comment analyser cette violation continuelle du cessez-le-feu » a souligné le colonel Alain Kiwewa, administrateur militaire du territoire de Lubero.



Pour l'heure, il est encore impossible de savoir qui contrôle la zone. La société civile craint la poursuite des combats sur cet axe qui mène vers Butembo et Béni, deux grandes villes et carrefours commerciaux du Nord-Kivu. D'autres combats ont aussi eu lieu dans le Rutshuru et dans le territoire de Masisi.



Le 4 août dernier, un cessez-le-feu avait été annoncé par la médiation angolaise, à l’issue de discussions entre Kinshasa et Kigali. Des sources proches du M23 avaient déclaré que le mouvement rebelle ne se sentait pas concerné par cet accord de cessez-le-feu, n'ayant pas été consulté.