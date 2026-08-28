Iran : le guide suprême appelle à renforcer la production nationale et à réduire la dépendance au dollar

Le guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, a affirmé vendredi que le renforcement de la production nationale constituait la principale réponse aux difficultés économiques du pays, appelant à réduire progressivement le rôle prépondérant du dollar dans l’économie iranienne.



Dans un message publié à l’occasion de la Semaine du gouvernement en Iran, Khamenei a exhorté l’exécutif à accorder une « attention sérieuse » aux difficultés économiques et aux problèmes affectant les conditions de vie, notamment l’inflation, le chômage, la maîtrise des prix et la régulation des marchés des biens et services.



Il a également appelé à favoriser la croissance économique, à accroître les investissements et à les orienter vers les secteurs « utiles et nécessaires », tout en stimulant la production et en plaçant les politiques d’« économie de résistance » au cœur de l’agenda économique du gouvernement.



« La principale clé pour résoudre tous ces problèmes réside dans une dépendance croissante à la production nationale », a-t-il déclaré.



Khamenei, qui a pris la tête du pays après l’assassinat de son père lors de frappes américano-israéliennes, mais qui n’a pas été vu en public depuis, a souligné la nécessité de garantir un approvisionnement suffisant en biens essentiels et spécialisés.



Il a toutefois estimé que les importations devaient être utilisées « de manière appropriée et judicieuse » lorsque la production nationale ne permet pas de répondre aux besoins du pays.



Selon lui, l’encouragement de la production, parallèlement à une gestion des importations et des prix, permettrait de réduire progressivement les « zones d’ombre » de l’économie iranienne jusqu’à leur disparition complète.



Le rial iranien a atteint cette semaine un nouveau plus bas historique face au dollar, franchissant le seuil de 2 millions de rials pour un dollar sur le marché libre, alors que Washington a renforcé ses sanctions visant à exercer une pression accrue sur l’économie iranienne.