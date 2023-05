En direct du tribunal de Dakar, jour de procès Adji Sarr- Ousmane Sonko

Jour de procès Adji Sarr - Ousmane Sonko ! L’opposant doit en principe comparaître ce mardi à Dakar face à son accusatrice, ancienne employée d’un salon de massage, qui l’accuse de viols répétés et menaces de mort depuis plus de deux ans. Mais selon le conseil de l'opposant, Me Larifou, son client n'a pas reçu de convocation, donc il sera pas au tribunal. Du coté du Temple de Thémis, notre reporter sur place, signale la présence de Adji Sarr.

Fana CiSSE

div id="taboola-below-article-thumbnails">