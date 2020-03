En panique, des Australiens achètent des paquets de préservatifs pour se protéger contre le coronavirus

Thanh Thai, de Sydney, a partagé une photo de rayons vides après qu'un magasin ait épuisé ses stocks de préservatifs. Sur la toile, elle a écrit en légende de la photo : "Quelqu'un peut-il me dire ce qui s'est passé ?"



La panique des achats survient après qu'un message sur les réseaux sociaux ait encouragé les gens à utiliser des préservatifs pour protéger leurs doigts contre le virus.



Dans une publication Facebook, devenue virale, un internaute conseille en effet d'utiliser ces contraceptifs sur leurs doigts pour se protéger du virus !



A priori, le lien entre coronavirus et préservatifs peut sembler absurde, pourtant de nombreux Australiens l'ont bel et bien appliqué.



Selon un internaute cela pourrait être un nouveau stratagème de marketing.