En plein ramadan, le Pape François appelle au jeûne et à la prière jeudi 14 ma

Alors que les musulmans participent au ramadan depuis le 24 avril, les croyants du monde entier pourront prier tous ensemble vers le même objectif ce jeudi 14 mai : la lutte contre la pandémie de Covid-19. Le Pape François et de nombreux chefs religieux de toutes confessions ont également appelé à une journée de jeûne mondial.



Alors que les musulmans du monde entier entameront vendredi leur troisième semaine de jeûne du Ramadan, le pape François a appelé, mardi, les « croyants de toutes confessions » à s’unir ce jeudi, pour une journée de prière et de jeûne. Le chef de l’Église catholique entend ainsi demander à « Dieu d’aider l’humanité à vaincre la pandémie de coronavirus ».



Cet appel à la prière mondiale est l’une des initiatives du Haut-Comité pour la fraternité humaine qui souhaite inviter les hommes du monde entier à mettre leurs différences de côté et à se rassembler pour lutter contre ce virus qui entraîne des conséquences inédites dans le monde. Ce Haut-Comité pour la fraternité humaine est un organisme indépendant qui regroupe des leaders religieux, des chercheurs en éducation ainsi que des personnalités culturelles du monde entier.



Un témoignage de la solidarité humaine

L’appel lancé mardi par le Pape François semble avoir été entendu à travers le monde. Pour le juge Mohamed Abdel Salam, secrétaire de ce comité inter-religieux de haut-niveau, « la réponse enthousiaste et massive à cet appel de prière de la part des leaders et des peuples du monde entier reflète un véritable témoignage de la solidarité humaine ». Elle donne, selon lui, « l’espoir de pouvoir réaliser l’unité mondiale fondée sur les valeurs de fraternité humaine en faveur de la sûreté, la sécurité et la santé de l’humanité toute entière. »



Journée de prière mondiale sur les réseaux sociaux

Selon le communiqué du Haut-Comité pour la fraternité humaine, cette Journée de prière et de jeûne mondial serait le plus grand rassemblement de l’humanité face à un seul objectif. La couverture médiatique de cette journée devrait être très importante, notamment sur les réseaux sociaux, avec le hashtag #PrayForHumanity. Les croyants, de toutes religions confondues, sont invités à interagir et à partager vidéos, photos et messages. Les lieux de culte étant fermés en France, ils devront prier chez eux, seuls ou en famille.