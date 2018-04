Encore un Sénégalais tué en Algérie par des agresseurs

Le cercle des Sénégalais de la diaspora a encore connu un drame avec le meur tre d'un de leurs compatriote. La vic time le nom n'a pas encore été révélé, a été tué par des agresseurs dans la ville algérienne d'Oran . Selon les ressortissants africains, les noirs vivent un danger permanant dans ce pays où ils sont traqués par la police algérienne et les agresseurs.



«La situation est grave ici (en Algérie) parce que le rapatriement est mélangé avec un peu de délinquance. Il y a les arabes qui agressent et la gendarmerie qui rapatrie jusqu’à 3 heures ou 4 heures du matin », a informé un des ressortissants africains vivant en Algérie.



Joint au téléphone par la Rfm, Martin Dieng, de poursuivre, «Ils nous attrape dans les coins, ils ouvrent les ports, et quand vous y entrez ils vous menacen t avec des couteaux, des machettes. Ils ont pris touts nos biens, écrans plats, frigidaires, tous nos matériels ont été pris par la force».



Avant de conclure en lançan t un appel aux autorités de ce pays afin que le criminels soient démasqués.