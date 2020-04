Energie: Abdou Koma s'oppose à l’attribution de contrat de fournitures de compteurs intelligents à Akilee

Par voie de presse nous avons appris que Le Dg de la Senelec, après consultation de ses conseils juridiques, estime que le contrat tel qu’il est libellé et mis en œuvre à l’état actuel des choses, n’est pas en faveur de la Senelec.



Par conséquent, nous le disons ici et maintenant qu’il bénéficie de notre soutien indéfectible. Pourquoi Akilee devrait bénéficier d’un contrat exclusif de fournitures de compteurs intelligents, sans avoir été mise en compétition avec d’autres structures du secteur et ce, pour un montant faramineux de 187 milliards de francs Cfa, pour dix ans.



Toutefois, nous martelons qu’aucune structure politique ambitieuse ne devrait avaliser cet état extraordinaire. La structure qui était présentée comme une filiale de la Senelec, n’est en fait que détenue à 34% par cette dernière.



Toutefois, Le Président de la République son Excellence Monsieur Macky Sall ne mérite pas cela vu tous les sacrifices consentis pour maintenir la SENELEC. Nous encourageons le Directeur Général de la Senelec à réviser ou dénoncer le contrat qui profite à Akilee d’un contrat exclusif de près de 187 milliards de Cfa.



La décision du Directeur Général va dans le sens de la préservation d’abord de l’outil de travail de plus 3000 sénégalais ensuite du panier de la ménagère car si l’argent cité en haut reste dans la boîte c’est sûr que les factures baisseront davantage. Nous appelons tous les Sénégalais à venir soutenir cette démarche.



Abdou Koma Ba responsable politique par nioro du Rio/wack ngouna