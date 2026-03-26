Énergie et denrées : Vers la fin des subventions généralisées pour les ménages aisés ?

Le ministre d’État Ahmadou Al Amine Lô a plaidé pour un « langage de vérité » face aux risques de hausse des prix des produits pétroliers et des denrées alimentaires. Évoquant les tensions au Moyen-Orient, le chargé du suivi de l'agenda « Sénégal 2050 » a averti que l'État ne pourra pas absorber indéfiniment l'augmentation des cours mondiaux sans ajuster le système actuel des subventions.





Pour garantir la viabilité des finances publiques, le ministre préconise un ciblage rigoureux des aides de l'État. Selon lui, le mécanisme actuel profite indûment à des ménages à fort pouvoir d'achat, notamment pour l'électricité et le carburant. Le gouvernement travaille donc sur un nouveau dispositif visant à exclure les consommateurs les plus aisés afin de concentrer l'effort budgétaire exclusivement sur les populations les plus vulnérables.





Tout en assurant que des « mesures sont prises pour sécuriser l'approvisionnement et éviter toute rupture de stock », Ahmadou Al Amine Lô a rappelé que la disponibilité des produits reste la priorité majeure. Il a toutefois insisté sur le fait que les prix intérieurs demeurent structurellement dépendants des fluctuations du marché international, rendant inévitable une réflexion sur le niveau global des subventions étatiques.





Le ministre d'État a conclu son intervention sur les ondes de Radio Sénégal, dans le cadre de l’émission « Au gré de l’actualité », en réitérant l’engagement du gouvernement à protéger le pouvoir d'achat des Sénégalais les plus démunis.

