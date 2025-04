Enfants de la rue et mendicité des étrangers : les ministres concernés sommés de présenter une stratégie de riposte au plus tard fin octobre 2025

Lors du Conseil des ministres de ce mercredi 23 avril 2025, le Premier ministre a centré sa communication sur la prise en charge des enfants en situation de rue, ainsi que sur le phénomène de la mendicité publique et du vagabondage.



Concernant les enfants de la rue, le Premier ministre a exprimé la forte préoccupation du Gouvernement face à cette violation grave des droits de l’enfant, garantis par la Constitution du Sénégal et les instruments juridiques internationaux ratifiés par le pays.



Il a rappelé les diverses initiatives déjà mises en œuvre, notamment : la Stratégie de protection de l’enfant, le projet « Zéro enfant en situation de rue » et le Programme de modernisation des Daara.

Des programmes qui, selon lui, n’ont pas eu l’impact escompté.



Dans le cadre de la Vision Sénégal 2050, qui place l’avenir de l’enfant au cœur de la construction d’un capital humain de qualité et de la promotion de l’équité sociale, le Premier ministre a souligné l’urgence d’un nouveau paradigme. Il s’agit désormais de parvenir de manière définitive au retrait des enfants de la rue et à leur réinsertion socio-économique.



Dans cette perspective, le Premier ministre a soumis au président de la République une proposition du ministre de la Famille et des Solidarités, relative à l’organisation des Assises de la petite enfance. Ces assises auront pour objectif de formuler des solutions concrètes, durables et adaptées au contexte sénégalais, en collaboration avec toutes les parties prenantes, sur la base d’une analyse rigoureuse des obstacles persistants.



Suivant les directives du Chef de l’État, il a invité le ministre de la Famille et des Solidarités à prendre les dispositions nécessaires pour la bonne organisation de ces assises, en concertation avec : les ministres chargés de la Justice, de la Santé et de l’Action sociale, de l’Éducation nationale ainsi que ceux de l’Intérieur et de la Sécurité publique.



Abordant ensuite la mendicité publique et le vagabondage, le Premier ministre a déploré l’aggravation du phénomène, malgré l’existence d’un arsenal juridique dissuasif et la mise en place de structures dédiées. Il a réaffirmé la pertinence des textes relatifs à : l’incrimination de la mendicité et du vagabondage, à la répression de l’exploitation de la mendicité d’autrui et à la protection des enfants en danger.



Sur cette base, il a instruit les ministres en charge de la Justice, de la Famille, de l’Intérieur, de la Sécurité publique, des Forces armées et des Affaires étrangères de lui soumettre, au plus tard fin octobre 2025, une stratégie nationale de riposte à soumettre à l’approbation du Président de la République.



Cette stratégie devra inclure, notamment : la mendicité des mineurs, avec l’opérationnalisation de la Brigade spéciale de protection des mineurs, permettant l’identification des parents ou tuteurs de tout mineur trouvé dans la rue, afin d’engager des poursuites appropriées si nécessaire.



La mendicité des étrangers, via des mécanismes de concertation avec les pays d’origine pour le retour encadré de leurs ressortissants, et l’application de mesures d’éloignement dès la condamnation.