Engrossée par son amant, l’épouse d'un émigré étrangle son bébé et le jette dans une fosse sceptique

Sa grossesse non désirée, fruit d’une relation adultère a poussé A. Diallo (31 ans), épouse d’un émigré à commettre un crime odieux. Perdue par sa métamorphose suspecte qui a attirée l’attention de ses voisines à Hamdallaye-Pont (Tambacounda) et de la risée du coin, elle a préféré se débarrasser de son nouveau née. Et comme si cela ne suffisait pas, la dame enveloppe son bébé dans un pagne et la jette dans une fosse sceptique.



Démasquée à l’issue d’une enquête judiciaire, A. Diallo a été déférée, hier lundi au Parquet de Tamba d’où il a été inculpée du crime d’infanticide, rapporte L'Observateur dans son édition de ce mardi 22 octobre.