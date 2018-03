Enlèvements d’enfants et viols : Ibrahima Soukandéla du ministère de la Santé alerte les parents

Le Directeur général des ressources humaines du ministère de la santé et de l’Action sociale alerte les parents en leur demandant d’être vigilants suite aux nombreux cas de meurtre et de viol enregistrés ces derniers jours. Selon lui, les enfants sont en danger et tout le monde doit être en position de veille pour faciliter la tâche à la police.



Ibrahima Soukandéla Diouf l’a souligné lors d’une cérémonie d’ouverture au Centre de soin pour enfants talibés de la commune de Fatick. «Chaque jour on entend parler d’enlèvement d’enfants. Je pense qu’on ne peut pas réunir des enfants aussi défavorisés que les enfants talibés, sans aborder cette thématique. Et à chaque citoyen de faire attention, d’être les premiers remparts sur les enlèvements d’enfants. Que nul n’ignore que nos enfants sont en danger et nous devons tous être en position d’alerte. L’Etat ne peut pas être derrière chaque enfant dans ce pays. Les forces de l’ordre et de défense ont un professionnalisme que nul n’ignore », a-t-il déclaré.



Très confiant, M. Diouf ajoute : « je suis sûr que ça prendra le temps que ça prendra, mes ces individus-là qui sont en train de se prendre à des pratiques assez dégueulasses, vont être pris et vont subir la loi dans toute sa rigueur. Mais en attendant, nous en tant que citoyens, soyons très vigilants pour permettre à la police d’interpeller très rapidement ces individus ».