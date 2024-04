Énormes tensions entre Bellingham et Vinicius Jr, Thomas Müller a plombé la saison de Thomas Tuchel

Les Brésiliens du Real Madrid se sont clashés avec Jude Bellingham, la relation houleuse entre Thomas Müller et Thomas Tuchel est vue comme responsable de la mauvaise saison du Bayern Munich et West Ham va jouer un sale coup à Liverpool, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive.



Bellingham est exigeant



Jude Bellingham a reçu le titre de meilleur athlète et de révélation de l’année lors des Trophées Laureus. Une jolie récompense pour celui qui réalise une superbe première saison au Real. Dans ses pages intérieures, Sport est revenu sur sa prestation XXL pendant le Clasico.



Le média pro-barcelonais explique que cette performance est d’autant plus marquante puisqu’il n’a pas toujours été servi au bon moment par ses coéquipiers brésiliens, Vinicius Jr et Rodrygo. On a vu l’anglais plusieurs fois désespéré, énervé après eux, puisque le duo auriverde a préféré s’échanger des ballons entre eux, à son détriment. Bellingham pourrait être l’élément délaissé du trio. Un petit événement source de tension.



Un vestiaire contre Tuchel



Le journal allemand Bild a donné quelques indiscrétions concernant la relation entre Thomas Tuchel et Thomas Müller, qualifiée «d’électrique». Le technicien du Bayern Munich a été critique envers son joueur cadre après le match face à l’Union Berlin.



Selon Bild Sport, ces critiques ne passent pas auprès du joueur. Tuchel ne le considère plus comme un très grand joueur, il «manque de vivacité à ses yeux». Des phrases sourcent de conflit entre les deux hommes, mais qui s’appliquent aussi auprès d’autres joueurs de l’effectif comme Kimmich, Goretka ou Laimer. Voici ce qui pourrait en partie expliquer la saison difficile du Bayern.



Amorim au centre de l’attention



Le Daily Mirror révèle sur sa une que West Ham est sur le point de jouer un sale coup à Liverpool. Alors que les Reds font de Ruben Amorim sa priorité pour remplacer Jürgen Klopp, les Hammers s’activent en secret pour essayer de le faire signer chez eux.