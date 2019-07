Enquête nationale sur les activités judiciaires 2017- 2018: le ministère de la Justice dévoile les premiers résultats

Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, représenté par son directeur de cabinet, Souleymane Nasser Niane, a dévoile lundi les résultats de l’enquête concernant l’ensemble des juridictions (Cour d’Appel, Tribunaux de grande Instance, Tribunaux d’Instance, tribunaux du Travail), de 2017 à 2018.



Le ministère de la Justice a mis en place au courant de l’année 2018 un système d’information statistique sur l’activité des juridictions du Sénégal. Ce nouveau dispositif nécessaire au pilotage de la politique sectorielle et au suivi des performances attendues du secteur a été mis en place avec l’appui de la cellule spécialisée créée à cet effet par le décret 2018-1070 du 30 mai 2018 portant organisation du ministère.



Sur les activités Pénales des parquets des Tribunaux de Grande Instances procès verbaux inscrits au registre des plaintes par nature d’infraction, 21 363 PV enregistrés avec en-tête 4 754 PV pour infraction à la législation sur les stupéfiants, soit 22,3 %.



Pour les Abus de confiances, faux et usage de faux 1946 PV soit 9,1 %. Meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement 176 PV soit 0,8 %. Meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement 176 PV soit 0,8 %. Selon Souleymane Nasser Niane, « dans une approche ouverte et inclusive, l’atelier aura pour but de recueillir les observations et contributions pour améliorer l’efficacité du dispositif de collecte et de traitement des données.



En matière de planification, s’il n’y a pas des données statistiques, nous sommes complètement dans le néant. Il s’y ajoute à partir de l’année prochaine, le ministère de la Justice va inaugurer ce qu’on appelle le budget programme. Donc nous allons nous-mêmes être les ordinateurs de notre propre budget. C'est-à-dire qu’il y ait, un peut de rigueur dans la manière de transcrire nos budgets ».