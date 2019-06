Enquête sur le vigile tué à Thiaroye: un individu débarque à la police, disjoncte et tente d’agresser le commissaire adjoint

L’adjoint du chef du commissariat de police de Thiaroye, A. Ndior, a failli perdre la vie dans la traque des auteurs du cambriolage suivi de meurtre du vigile Daouada Guissé. Il a été attaqué au sein du poste de police par un individu du nom de 0. Ba, armé de tesson de tasse de café.



Selon « Les Echos », O. Ba fait irruption au commissariat et se présente comme étant l’ami des suspects et tente de savoir les motifs de leur arrestation. Las d’attendre, il s’énerve contre l’agent de police qui lui a demandé de patienter et commence à sortir de gros mots. Pis, il s’empare d’une tasse de café posée sur un banc, la casse et fonce avec sur l’adjoint du commissaire de police.



Ce dernier esquive l’attaque-surprise, use d’une technique, réussit à maîtriser son agresseur et procède à une fouille corporelle. Il découvre par-devers lui, trois (3) cornets de chanvre indien dans sa poche.



Placé en garde à vue, il a été déféré au parquet pour détention de chanvre indien, menaces envers un agent de la force publique dans l’exercice de ses fonctions, tentative d’agression par objet tranchant, rébellion, entre autres griefs.