Enseignement Supérieur: le Sudes dénonce la nomination du directeur de l’IFE et exige l’élection d’une direction légale

Le Syndicat Unitaire et Démocratique des Enseignants du Sénégal Enseignement Supérieur et Recherche (SUDES /E.S.R) en sit-in devant le Rectorat de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) déplore la mainmise du recteur de l’UCAD sur la gestion l'Institut de Français pour les Etudiants Etrangers (IFE). Les universitaires fustigent également la nomination du nouveau directeur de l’IFE.



"La nomination du directeur ne s’est pas passé dans les règles de l’art. Quand on outrepasse ce que les textes disent, on est plus dans la légalité, on est dans l’illégalité. Il y a un autre problème plus grave, le recrutement. Rien de ce qui se passe à l’IFE ne se passe dans la concertation et selon les textes. Que les collègues soient respectés et que l'on revienne aux textes qui définissent les critères et les conditions d'élections", a dit Dr Ndene Mbodj, responsable syndicale du Sudes à l’UCAD.



Selon lui, le principe du recrutement pour les tests est faussé. "C’est la loi qui définit l'organisation des tests, les collègues ne sont pas impliqués et surtout les collègues qui syndiquent dans le Sudes sont largement majoritaires. On ne peut pas recruter directement des étudiants comme ça, celui qui est censé convoquer ne doit pas convoquer", a-t-il ajouté.



Le syndicaliste indique que le recteur est dans l'erreur et la persévérance. D'après lui, "depuis qu’il est à la tête de l'UCAD, le sens du consensus et de la démocratie est perdu". Ndene Mbodj soutient que l'université va au fond du gouffre. " Il y a juste un cas IFE mais le cas IFE cache aujourd'hui la catastrophe au sein de cette université. Il y a un silence, une médiocrité et un despotisme qu'on veut entretenir, c'est inadmissible au sein d'une université", a-t-il laissé entendre.



Les syndicalistes n'hésitent pas à aller au front contre le recteur. "La seule parole que le recteur comprend aujourd’hui c’est d’aller au charbon et nous n’hésiterons pas à le faire dans l’intérêt de l’université. Maintenant, s’il tient à nous jeter la poudre de l’obscurité, nous ne l’accepterons pas. Nous y allons à pédale douce mais avec la main forte ", ont-ils averti.