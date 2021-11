Enseignement supérieur: l'Ucad, 37ème meilleure université d'Afrique (UniRank)

L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) occupe la 37ème place du classement des 200 meilleures universités d'Afrique. L’Afrique subsaharienne francophone, occupe la première place, et ce depuis un an.Sur son Site Web, UniRank informe que la classification a été effectuée selon les critères suivants : « être agréé et/ou accrédité par l’organisation chargée d’effectuer ce classement (UniRank) ; offrir au moins quatre années de diplômes de premier cycle (licence) ou de troisième cycle (maîtrise ou doctorat) et dispenser des cours principalement dans un format d’enseignement traditionnel, en face-à-face et non à distance ».Au Sénégal, en dehors de l’Ucad, l’Université Gaston Berger (Ugb) figure également dans le classement. Elle est 110ème sur les 200 universités qui ont participé à cette initiative, renseigne le document.Uni Rank est un Répertoire de l'enseignement supérieur des universités et collèges du monde. Uni Rank comprend plus de 13800 avis universitaires et classements Web dans 200 pays.