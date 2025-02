Enseignement supérieur : le ministère annonce le début des versements des allocations d'études ce jeudi 6 février

Face à la grogne des étudiants, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) a annoncé, via un communiqué officiel daté du 5 février 2025, le début du paiement des allocations d’études pour le mois de janvier 2025.



Selon ce document signé par le Directeur des Bourses, Jean Amédée Diatta et parvenu à PressAfrik, « les versements commenceront ce jeudi 6 février 2025. » Le ministère précise également que « le paiement des allocations en retard, couvrant la période d’octobre 2023 à septembre 2024, se fera progressivement, en raison des montants élevés concernés. »





Cette décision intervient alors que des étudiants en Master de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar ont manifesté, ce mercredi, pour réclamer le paiement de leurs bourses. Ce mouvement de protestation a dégénéré en affrontements avec la police, illustrant la frustration grandissante des étudiants face aux retards récurrents dans le paiement de leurs allocations.