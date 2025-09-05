Entre logique politique et choix commercial , par (Pape Sadio Thiam)

La résiliation du contrat liant la Lonase à la TFM n’a pas manqué de surprendre. Si certains y voient avant tout un geste dicté par des considérations politiques, la décision soulève néanmoins une question centrale : sur le terrain commercial, ce choix est loin d’être rationnel. Ceux qui ont fait pression sur Toussaint Manga au point de l’obliger à résilier ce contrat, oublient que le directeur general de la Lonase a fait un choix qui obéit à une logique commerciale.



Du point de vue commerciale, l’acte posé par Toussaint pose un double défi : préserver l’image institutionnelle de la Lonase et garantir que ses choix en matière de communication restent guidés par l’efficacité, plutôt que par les clivages politiques.



Pour préserver sa crédibilité, la Lonase devrait clarifier sa stratégie de communication et privilégier des choix fondés sur l’efficacité commerciale. En matière de communication et de publicité, les entreprises privilégient les supports offrant la plus grande audience et une forte capacité à toucher leur cible. Sur ce plan, le groupe Futurs Médias reste un canal incontournable pour atteindre le grand public sénégalais. La décision apparaît donc comme un paradoxe du point de vue du marketing.



Cette rupture illustre la tension entre logique politique et logique économique. D’un côté, le pouvoir peut chercher à réduire l’influence d’un média jugé trop proche de certains acteurs.

