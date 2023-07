Entreprise destructrice ! La chronique de KACCOR sur le barrage qui s’érige contre la candidature de Sonko

Fini la récréation ! C’est une vieille musique. Du genre pot-pourri. Il faut bien qu’ils gueulent. Se faire vigoureusement entendre par la populace. Tout sauf lui... C’est apparemment le message qui prévaut au sommet de l’Etat. Il faut passer à la moulinette ce projet auquel s’agrippent de millions de Sénégalais incultes et qui suivent aveuglement ce mec si adulé et qui cache bien son vilain jeu de terroriste. Il faut tout faire pour déstructurer la pensée de ces fachos, rebelles, salafistes.



Sans se faire prier, ils sortent tous du bois et occupent l’espace médiatique. Vous avez n’est-ce pas remarqué leur offensive malgré que l’ennemi est surveillé comme le lait sur le feu ? Lui privant de toutes libertés sauf de penser que personne ne peut, hélas, emprison- ner. Et quand ce que l’on croit être la bonne graine de l’intelligentsia sénégalaise s’accroche à de nauséabonds développements du genre que le projet d’un parti politique, librement constitué et reconnu par l’Autorité, est la continuation de la guerre per- due d’un mouvement rebelle, on ne peut que se désoler d’une telle dégénérescence mentale.



Quelle insulte faite à des milliers de Sénégalais qui ont porté ce projet sans esprit « ethniciste » ni régionaliste. Mais juste animés qu’ils sont par un sentiment de changement. La peur ne doit pas mo- tiver certains errements qui divisent. Ils s’étaient accrochés à des forces occultes. Une thèse que le patron de la gendarmerie nationale a évacuée pour offrir une lecture plus intelligente de la situation.



Le Sénégal se trouve, aujourd’hui, déchiré face à des antagonismes qu’il faut vite gommer et sauve- garder notre commune volonté de vivre ensemble, malgré nos différences. Les thèses qui polluent l’at- mosphère sont de nature à semer la haine dans les cœurs. Quand un brillant acteur de la culture se ha- sarde sur le terrain de la politique pour dire des inepties, comparant la chaine française à la triste- ment célèbre radio des Milles collines, on ne peut que se désoler d’une telle vision rétrograde.



KACCOR, Le Témoin