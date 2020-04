Enveloppe de 77 milliards pour le Tourisme et les Transports aériens: les hôtels qui ont refusé les mesures de l'Etat ne bénéficieront pas de l'aide

Une enveloppe financière de 77 milliards sera allouée aux secteurs du tourisme et des transports aériens dans le cadre du Plan de résilience économique et sociale doté de 1000 milliards FCFA et destiné à faire face aux conséquences de la propagation du Covid-19.



Ce montant fait partie des 100 milliards de francs CFA dédiés “spécifiquement à l’appui direct des secteurs de l’économie les plus durement touchés par la crise, notamment les Transports, l’Hôtellerie et l’Agriculture’’, indique un communiqué lu par l'Agence de presse sénégalaise.



Le document indique que sur les 77 milliards qui seront débloqués pour le Tourisme et les Transports, “45 milliards de FCFA seront affectés au Hub d’Air Sénégal dans l’opérationnalisation de son plan de développement’’.



Une somme de 15 milliards de FCFA sera allouée au crédit hôtelier et touristique, tandis que 12 milliards de Fcfa seront affectés au paiement des hôtels réquisitionnés pour le confinement des cas contacts du Covid-19. Le ministère du Tourisme précise que les réceptifs “ayant refusé’’ cette mesure “ne bénéficieront pas du soutien de l’Etat’’.



Cinq milliards de FCFA sont destinés à “soutenir et accompagner les entreprises et agences du portefeuille de l’Etat’’.



“En outre, 200 milliards de FCFA serviront à alimenter un fonds de garantie et de bonification qui permettra aux entreprises du secteur de disposer de crédit de trésorerie et des prêts rapides auprès des établissements financiers.’’



Le communiqué annonce qu’il sera procédé à un report du paiement de la TVA des entreprises du secteur du tourisme et des transports aériens.



Il signale la mise en place d’une unité d’experts financiers et d’une plateforme digitale pour “une meilleure efficacité et une meilleure visibilité de toutes ces actions



