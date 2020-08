Envoie des résultats du BAC par sms : La CDP s’oppose à cette initiative jugée grave

La Commission des données personnelles (Cdp) s’est opposée à la formule que l’Office du Baccalauréat veut utiliser pour communiquer par sms les résultats aux candidats qui seront déclarés admis. Interrogé par Sud Quotidien, le Directeur de la communication de la CDP la fustige cette idée.



Selon Adama Sow ce que l’Office du Bac veut faire est très grave. Car, justifie-t-il : « On ne peut pas faire inscrire des données personnelles sur un format "Google document". » Poursuivant, il informe qu’une demande d’explication et une mise en demeure ont été adressées à l’Office du Bac. Et, la CDP attend de l’Office du Bac qu’il retire cette idée.